عدن - ياسمين التهامي - بدء الاجتماعات السنوية للجمعيات العامة لشركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إقليم اليمن*

2023/09/13 الساعة 10:48 مساءً

صنعاء- رحب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، عبدالجبار هائل سعيد، بمساهمي وملاك شركات المجموعة في إقليم اليمن وممثلي المؤسسات الرسمية مثمنا جهود منسوبي شركات المجموعة في ميدان العمل رغم التحديات والصعوبات التي تشهدها البلاد بسبب الأحداث الراهنة وانعكاساتها على الأداء العام لشركات المجموعة وغيرها من شركات القطاع الخاص في اليمن. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال اجتماعات الجمعيات العامة، العادية وغير العادية، لشركات المجموعة في اليمن، بحضور العضو المنتدب لإقليم اليمن، نبيل هائل سعيد، والرئيس التنفيذي للعمليات التشغلية للمجموعة ، شوقي أحمد هائل، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال اقليم اليمن، محمود شعراوي. واستعرض رئيس مجلس إدارة المجموعة التقارير المالية لشركات المجموعة للفترة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وتقارير مدققي حسابات الشركات، للمصادقة عليها من قبل المساهمين بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة. كانت إدارة الشؤون القانونية والامتثال قد دشنت مطلع الأسبوع الجاري في صنعاء جلسات أعمال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات المجموعة في اليمن بمشاركة واسعة من قيادات العمل التنفيذية للمجموعة ورؤساء مجالس إدارات الشركات والمساهمين وممثلي وزارة الصناعة والتجارة وذلك وفقا لأحكام قانون الشركات اليمني. ومن المقرر أن تواصل المجموعة عقد اجتماعاتها السنوية لبقية شركات إقليم اليمن في محافظة عدن خلال سبتمبر الجاري وفقا لجدول الأعمال المعتمد من مجلس الإدارة.

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