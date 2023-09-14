الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للبنك المركزي اليمني للقيام بمهامه بمهنية واستقلالية

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تأكيده على استمرار تقديم الدعم للبنك المركزي اليمني، ومقره الرئيس بعدن، بما يمكنه من القيام بوظائفه الحيوية باستقلالية ومهنية لخدمة الاقتصاد والمواطنين في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابريل مونويرا فينيالس في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة البنك ممثلة بالمحافظ أحمد غالب أحمد، وفقا لوكالة سبأ.

كرس اللقاء لمناقشة حزمة الإصلاحات التي ينفذها البنك المركزي في البلاد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستوى الإنجاز والتقدم في تنفيذ البرامج والخطط ذات الصلة بترقية وظائف البنك المركزي والقطاع المصرفي.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى التحديات الاقتصادية في البلاد، خصوصا في ظل توقف صادرات النفط والغاز، وانحسار الموارد، وتضاؤل المساعدات الخارجية، وانعكاس ذلك سلبا على الأوضاع الإنسانية والخدمية للمواطنين خاصة خدمات الكهرباء والصحة والتعليم.

