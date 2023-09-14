شكرا لبحثكم عن خبر للشهر الثاني على التوالي..العاصمة الغيضة تشهد وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت عاصمة محافظة المهرة اليوم الأربعاء 13/سبتمبر/2023م، وقفات احتجاجية أمام المجمع الحكومي واخرى أمام ساحة البريد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتنديداً بزيادة ساعات انطفاء الكهرباء في العاصمة الغيضة وباقي مديريات المحافظة

ورفع المحتجون لافتات تندد بانقطاعات الكهرباء وخدمة المياة وتطالب السلطة المحلية بالمحافظة بوضع حلول جذرية لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة وإيقاف إيرادات المحافظة وتسخيرها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما طالب المحتجون رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة وضع حد للفساد والفاسدين والذين تسببوا في تدهور الخدمات الضرورية بالمحافظة والتوضيح للرأي العام أسباب تردي الخدمات الضرورية بالمحافظة مؤخراً وتخفيض أسعار المشتقات النفطية أسوة بالمحافظات المجاورة ومراعاة ظروف المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض دخل المواطنين والعديد من المطالب الضرورية المرتبطة بحياة المواطنين.

وصدر عن الوقفة الاحتجاجية بياناً جاء فيه:

استناداً إلى قانون حرية التعبير المكفول في القانون والدستور السائد في البلد ومن واقع المعاناة التي يعيشها أبناء محافظة المهرة في الفترة الأخيرة والمتمثلة في عدم توفير أهم الخدمات الضرورية للمواطنين والتي تعتبر حق وليست مطلب والمتمثلة بخدمة الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي ترتبط بها جميع الاحتياجات الأخرى في شتى مجالات الحياة وعدم اكتراث السلطة المحلية بالمحافظة عن معاناة المواطنين وكثرة ساعات اطفاء التيار الكهربائي عن عموم مناطق ومدن ومديريات المحافظة بما فيها العاصمة الغيضة .

خرجنا اليوم نحن أبناء هذه المحافظة المسالمة الطيب أهلها من جميع أطيافنا وقبائلنا ومكوناتنا ولم يجمعنا سوى حرصنا وحبنا لهذا البلد وما وصلنا اليه من شبه انعدام تام لكثير من الخدمات الأساسية التي نعتبرها حقا من حقوقنا ويجب على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة توفيرها لنا بالشكل المطلوب ، وليعلم القاصي والداني أن الدافع للخروج وطني بحت - ولكي يطمئن الجميع - نؤكد أننا لا يوجد خلفنا أي حزب أو مكون سياسي ولا أشخاص وإنما انطلقنا من دافع المسؤولية والمعاناة التي عشناها بسبب تردي الخدمات الأساسية والفساد المستشري في المحافظة ، هذا ما جعلنا نخرج من كافة مديريات المحافظة لإقامة هذه الوقفة الاحتجاجية الشعبية السلمية لنبين الرفض الشعبي والمجتمعي على مثل هذه التصرفات الغير مقبولة.

ومن خلال هذه الوقفة فإننا نخاطب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة بالعدول عن هذه القرارات الجائرة بحق أبناء المحافظة وإرجاع تشغيل خدمة الكهرباء بنظام 24ساعة التي كانت مستمرة دون انقطاع منذ فترة طويلة وتوفير كافة الخدمات الضرورية وفي حالة عدم تلبية مطالبنا فإننا كمواطنين لن نتوقف عن المطالبة بكافة الأساليب المتاحة فإننا نطالب قيادة السلطة في المحافظة وكافة الجهات المعنية بالآتي:-

1/العدول عن قرار إطفاء خدمة الكهرباء ونطالب بتشغيلها بنظام 24ساعة .

2/ -نطالب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ايقاف توريد الإيرادات إلى المركز واستغلالها في توفير الخدمات الأساسية والضرورية بالمحافظة لا سيما وأن المحافظة بأمس الحاجة إليها .

3/ نطالب الجهاز المركزي للراقبة والمحاسبة القيام بدوره المناط به .

4/ نطالب من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والجهات ذات العلاقة وضع حد للفساد والفاسدين والذين تسببوا في تدهور الخدمات الضرورية بالمحافظة مؤخرا.

5/نطالب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التوضيح للرأي العام أسباب تردي الخدمات الضرورية بالمحافظة مؤخرا .

6/ نطالب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وجهات ذات العلاقة التوجيه بتخفيض أسعار المشتقات النفطية أسوة بالمحافظات المجاورة ومراعاة ظروف المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض دخل المواطنين .

7/نطالب من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تمكين أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي بالمحافظة والمديريات للقيام بدورهم وواجبهم الوطني بموجب القانون والدستور .

8/نؤكد على التمسك بمطالبنا المذكورة وعدم القبول بالحلول الترقيعية والمؤقتة .

9/ نؤكد بأن هذه الوقفة الاحتجاجية لا تمثل أي أحزاب أو مكونات سياسية و ليس هناك من يديرها غير الشعب .

وبناء على ما ذكر من مطالب الوقفة الاحتجاجية أعلاه نأمل من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وجهات ذات العلاقة التجاوب في اعادة توفير الخدمات الأساسية مثل ما كانت سابقا باعتبارها حق من حقوقنا كمواطنين ومكسب يجب الحفاظ عليه من قبل كافة السلطات المتعاقبة وعدم التفريط بها وفي حالة عدم تلبية المطالب المذكورة نؤكد لكم بأننا قد نلجأ إلى خطوات تصعيدية متواصلة سيتم الإعلان عنها في حينها .

صادر أثناء الوقفة الاحتجاجية الشعبية من أمام المجمع الحكومي بالمحافظة يوم الاربعاء الموافق 13/سبتمبر/2023م