شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سعودي يسأل والده: "في بنات يقولون زوجنا أبوك.. ايش رأيك؟.. شاهد: الأخير يفاجئه بالرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاب سعودي يسأل والده: "في بنات يقولون زوجنا أبوك.. ايش رأيك؟.. شاهد: الأخير يفاجئه بالرد 2023/09/14 الساعة 12:42 صباحاً تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق ردة فعل رجل مسن على طلب البنات الزواج منه. وسمع خلال الفيديو صوت الشاب يتحدث مع والده قائلا: "في بنات وايد يقولون زوجنا أبوك.. ايش أقول لهم؟". اقراء ايضاً : ورد المسن على ابنه قائلا: "أنا ما ابي إلا أم عبدالله"، في إشارة إلى أنه لا يريد الزواج من الفتيات ويكتفي بزوجته.

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