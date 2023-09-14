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عدن - ياسمين التهامي - فيديو متداول .. شاهد.. اللاعب السابق "خالد مسعد" يمارس كرة القدم داخل حي شعبي بجدة 2023/09/14 الساعة 12:44 صباحاً تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ل "خالد مسعد"، لاعب المنتخب السعودي ونادي الأهلي سابقا. وأظهر الفيديو اللاعب وهو يمارس لعبة كرة القدم، أمام منزل في شارع جانبي داخل حي شعبي بجدة. اقراء ايضاً : وأثار الفيديو تفاعلا واسعا، وحظي بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار مغردون إلى أن اللاعب خالد مسعد يعتبر من أفضل اللاعبين في المملكة.

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