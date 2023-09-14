اليمن.. قرار جمهوري بتعيين اللواء البصر نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة

المنامة - ياسر ابراهيم - صدر، مساء الأربعاء، قرارًا جمهوريًا قضى بتعيين نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة.

وحسب وكالة سبأ، فقد أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن أحمد البصر سالم سعيد نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

السيرة الذاتية للواء أحمد البصر سالم

مواليد 1963 محافظة أبين لودر الجبل، متزوج واب لستة أولاد ثلاثة منهم ذكور، ومثلهم إناث

خريج كلية عسكرية عدن، قادة كتائب، قادة أولوية، قيادة وأركان مشتركة د7، خريج كلية الحرب العليا الدفعة الثالثة.

تولي عدة مناصب منها:

- أركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة

- عمليات اللواء 123 مشاة

- رئيس أركان محور الخشعة

- رئيس هيئة التدريب والتأهيل في القوات المسلحة

- شارك في قيادة عدة معارك

- حاصل على عدة شهادات تقديرية والأوسمة التالية:

- وسام الشجاعة للجرحى

- ميدالية التفوق القتالي

- وسام الشرف

