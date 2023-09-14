إب.. اشتباكات مسلحة ليلية في عدة أحياء وسط المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت عدة أحياء بمدينة إب، اشتباكات ليلية، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين هاجموا في وقت متأخر من مساء أمس، محل "صرافة شرهان" الكائنة في الدائري الغربي؛ نتيجة خلافات سابقة بين المسلحين ومالك المحل.

وأضاف الأهالي، أن المسلحين استهدفوا محل صرافة شرهان وأطلقوا النار على سيارة مالك الصرافة ما أدى إلى احتراقها.

وفي حادثة أخرى، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين قبليين في قرية بيت الفقيه بعزلة "المويه" بجبل بعدان شرقي مدينة إب، بخلافات على ملكية الجبل.

وشهدت حارة "المنظر" وحارة "أحوال الثلاث"، بمديرية المشنة بمدينة إب، مواجهات مماثلة بين شبان من أبناء الحارتين.

وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح العصابات المسلحة.