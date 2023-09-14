وزارة المالية: صرف المرتبات عبر البنوك إجراء تصحيحي وأحد اشتراطات المنحة السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت وزارة المالية، التأكيد أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، أن هذا القرار بأنه أحد "آليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية". وفقا لوكالة سبأ.

وأكد أهمية الإجراءات الحكومية المتّخذة، ومنها قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة.

كما أكد أهمية دعم الأشقاء في السعودية والإمارات ومساندتهم لجهود الحكومة، في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية.

وأهاب المصدر، بالجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي تزعم بأن قرار صرف المرتبات عبر البنوك، هو تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات.

وأكد المصدر، أن هذه الشائعات منافية للحقيقة تمامًا، ولا أساس لها من الصحة في الواقع، وإنما هي محض افتراء وأكاذيب نسجها من يقف خلفها من المتضررين، والذين فقدوا مصالحهم من هذا الإجراء التصحيحي الهادف لضبط أي تلاعب في صرف مرتبات موظفي الدولة.