مصادر تكشف: زيارة مرتقبة لوفد حوثي برفقة وفد عماني إلى الرياض لتوقيع اتفاق

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر مقربة من ميلشيات الحوثي مساء الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لوفد من الجماعة إلى العاصمة السعودية الرياض برفقة الوفد العماني، وتوقعت اعلان اتفاق.



قالت مصادر الحوثيين "إن الوفد الحوثي المقيم في سلطنة عمان سيعود إلى صنعاء، ثم سيتوجه إلى الرياض في وقت لاحق، برفقة الوفد العماني لتوقيع اتفاق لم يكشف تفاصيله بعد".

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت عدم ممانعتها للتوجه إلى السعودية لتوقيع اتفاق مع السعودية متعلق بالدرجة الأولى بمرتبات الموظفين، وحركة مطار صنعاء وموانئ الحديدة.

وأعلنت المليشيا في وقت سابق الأربعاء، أنها سلّمت كشوفات موظفي الدولة وفق 2014 وفق ما أعلنته قناة المسيرة الفضائية الحوثية.

وزار محمد بن سلمان سلطنة عمان قبل يومين، ويتوقع مراقبون أن يكون قد حدث في الزيارة التفاهم على اتفاق يمهد لتسوية شاملة في اليمن.

والسبت الماضي كشف القيادي الحوثي علي قرشة، أن المملكة العربية السعودية طلبت وفدا حوثيا لزيارة الرياض. ووصف هذا الطلب بأنه ضمن سياسة سعودية سيليها طلب زيارة قيادات أخرى ومن ضمنهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.



وقال – في منشور على فيسبوك - إنه أرسل رسالة سرية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دون أن يكشف تاريخ الرسالة، دون معرفة زعيم الجماعة عبد الملك او رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط. وقال أن الهدف من الرسالة كان طمأنة المملكة، والتذكير بعلاقة الطرفين قبل الحرب، وإزالة التخوفات لدى المملكة من مليشيا الحوثي".



والقيادي "علي قرشة" هو أحد كبار التجار الممولين للحوثي، والذين يملكون شركات نفطية وغيرها، وأحد المطلوبين للمملكة، والتقى السفير السعودي آل جابر في صنعاء في أبريل الماضي، وورد اسمه في عدة تقارير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن في قائمة ممولي الحوثي من تجارة الوقود.

وزار وفد عماني صنعاء منتصف الشهر الماضي، وغادر بعد عقد سلسلة من المشاورات مع قيادات جماعة الحوثي، دون ان تكشف تفاصيل المباحثات. وتقود سلطنة عمان وساطة بين الحوثيين والسعودية في مفاوضات ثنائية سرية.