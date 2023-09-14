شبوة.. مقتل مواطن على يد أحد أقاربه إثر خلافات أسرية

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن على يد أحد أقاربه، في إحدى بلدات محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن "عاتق أحمد علي امنحاز القبالي"، قتل مساء الأربعاء على يد أحد أبناء عمومته في مديرية مرخة العليا غربي المحافظة.



وأشارت المصادر إلى أن دوافع الجريمة بسبب خلافات أسرية.



وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لمليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للثارات القبلية وجرائم القتل وخاصة منها ذات الطابع الأسري.

