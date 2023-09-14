صحة مأرب: أكثر من 5 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية الوخيم

كشف مكتب الصحة والسكان في محافظة مأرب (شرقي اليمن)، عن إصابة أكثر من خمسة آلاف طفل بسوء التغذية الحاد الوخيم في المحافظة.



جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح قسمين للرعاية الصحية الأولية ومعالجة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال في هيئة مستشفى مأرب العام بدعم ماليزي.



وقال المكتب في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن حالات سوء التغذية الحاد الوخيم لدى الأطفال بالمحافظة تبلغ أكثر من خمسة آلاف حالة، و13 حالة سوء التغذية المتوسط، بالإضافة إلى 150 ألف طفل وطفلة يعانون من مؤشرات سوء التغذية حتى الآن.



ويأتي إنشاء القسمين بدعم من جمعية ميرسي الماليزية، وعبر جمعية الوصول الإنساني، ومن المقرر أن تتكفل الجمعية كافة التكاليف المالية للرعاية ومعالجة سوء التغذية، وتقديمها للمستهدفين بصورة مجانية، إلى جانب تقديم معونات مالية كبدل مواصلات لأسر الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الوخيم، لكي تتمكن من التنقل بين المنزل والمستشفى، فضلاً عن تحمل حوافز الكادر الطبي والصحي العامل في القسمين.

