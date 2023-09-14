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عدن - ياسمين التهامي - بـ 5 خطوات: رجل أعمال سعودي شهير يكشف عن اسرار بدء مشروع تجاري ناجح

كشف المستثمر عبد الرزاق الدويش عن 5 أشياء مهمة لبدء مشروع ناجح.

وقال خلال لقاء مع بودكاست :”وفقا لدراسة أعدتها جامعة هارفارد، شملت 160قائد للشركات في أمريكا، تم توجيه سؤال لهم حول الشيء الأهم لبدء مشروع ناجح”. مشيرا إلى أن المال والفكرة هما آخر شيء.

اقراء ايضاً :

وأوضح أن ال 5 أشياء هي:”

صاحب العمل ومهاراته.وقت صاحب العمل وتفرغه، فريق العمل، المال، الفكرة”.

وأشار إلى أن فريق العمل والوقت، هما أهم شيء، لأن الاستثمار في البشر مهم، ونجاح المشروع انعكاس لشخصية الفرد.

ولفت إلى أهمية أن يكون فريق العمل ممتاز، والاهتمام بالتنظيم والسياسات والمنتج.