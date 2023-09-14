شبكة NPR الأمريكية: هناك بصيص من الأمل على جبهة الحرب في اليمن ولكن لا يزال الأطفال يموتون من الجوع

المنامة - ياسر ابراهيم - وجدت محلية قاسم محمود نفسها في مستشفى الثورة في تعز، وهي تطلب المساعدة للمرة الثالثة بسبب سوء التغذية الحاد الذي تعاني منه أسرتها. قبل عامين، كان ابنها الأكبر يعاني من سوء التغذية الحاد. لقد تعافى لكن نموه توقف. تقول إن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات أصغر بكثير من الأطفال الآخرين في نفس عمره.



وبعد مرور عام، اضطرت هي نفسها إلى دخول المستشفى بسبب سوء التغذية. ثم كان طفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا، مستلقيًا على ذراعيها، وجلده أصفر اللون، غير قادر حتى على فتح فمه بينما كانت والدته تحاول إطعامه معجون البروتين.



وقالت محلية "في معظم الأيام لا نحصل إلا على الماء والدقيق، وأقوم بصنع العجينة وهذا ما نأكله". "لا نستطيع تحمل المزيد، ولم نتلق أي مساعدات خلال الحرب".



هذه الأسرة هي من بين ما لا يقل عن 20 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الغذائية في خضم ما تصفه الأمم المتحدة بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.



النساء والأطفال معرضون للخطر بشكل خاص. ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإن 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضعة وما يقرب من نصف أطفال اليمن دون سن الخامسة - حوالي 2.2 مليون طفل - يعانون من سوء التغذية الحاد.



وقالت الدكتورة منال عبد الحليم، التي ترأس قسم الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الصداقة في مدينة عدن الساحلية، لـ NPR إنهم ليس لديهم ما يكفي من المعدات أو الأسرة للتعامل مع عدد الأطفال المصابين بفقر الدم ومشاكل أخرى لأن الأمهات غير قادرة على تناول ما يكفي من الغذاء .



في وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة الذين ولدوا بمضاعفات بسبب سوء التغذية، قامت ممرضة بسحب ملاءة على طفل كان قد توفي للتو. وأبلغ المستشفى والديه اللذين لم يكونا متواجدين هناك.



وقالت منال عبد الرحيم: "نرى هذا كثيرًا". "ربما استخدمت الأسرة كل مواردها للمجيء إلى هنا في المقام الأول للحصول على العلاج، لكنها لن تكون قادرة على تحمل تكاليف المجيء مرة أخرى. وفي كثير من الأحيان يتعين علينا رعاية عمليات الدفن في المستشفى بدونهم".



وهذا هو الواقع في اليمن منذ سنوات. وقد أدت محادثات السلام والتقدم الدبلوماسي إلى تباطؤ القتال وزادت الآمال في إمكانية انتهاء الحرب.



لكن في العام الذي أعقب وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة عام 2022، قالت منال عبد الحليم إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية أو دخول المستشفى بسبب سوء التغذية لم ينخفض. أخبر الأطباء ومنظمات الإغاثة المحلية NPR أنه لم يكن هناك ما يكفي من المساعدات الدولية القادمة.



في مخيم مؤقت للنازحين داخليًا في عدن، أخبرني الناس أنهم لم يتلقوا مساعدات إنسانية منذ أكثر من عام - باستثناء مرة واحدة خلال شهر رمضان في أبريل/نيسان 2023.



ويحاول العديد من الرجال العثور على عمل، ولكن في ظل الاقتصاد المدمر، لا تستطيع العديد من العائلات تناول الطعام إلا مرة واحدة في اليوم. لقد تحدثت إلى العديد من العائلات التي قالت إن أطفالها غالبًا ما ينامون جائعين.



وقال ديفيد جريسلي، مندوب الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن: "الوضع الإنساني خطير للغاية في جميع أنحاء البلاد، حيث يوجد أكثر من 20 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، وربما نقدم الغذاء لنحو 10.5 مليون شخص".



وأضاف: "لدينا حاليًا تمويل بنسبة 29% من متطلباتنا لهذا العام. لقد طرحنا متطلبات بقيمة 4.3 مليار دولار". وتابع "وهذا يشكل بالفعل قيداً أساسياً على مقدار المساعدة التي يمكن تقديمه."



وبحسب غريسلي، فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تساهم كالمعتاد. ولكن كان هناك انخفاض في التبرعات من دولتي الخليج العربي اللتين كانتا متورطتين بشكل مباشر في الصراع – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.



وقال جريسلي: "على سبيل المثال، الإمارات العربية المتحدة ليست في وضع يسمح لها الآن بالمساهمة، على الرغم من أنها فعلت ذلك قبل عامين". "والمساهمات القادمة من المملكة العربية السعودية هي أيضًا أقل قليلاً مما كانت عليه في الماضي. وهنا تكمن مشكلتنا الأساسية الآن فيما يتعلق بالتمويل".



طلبت NPR التعليق من وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولم يكن هناك رد من السعودية.



وورد البيان التالي من مسؤول إماراتي "تظل دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات التنموية الحيوية للشعب اليمني من خلال التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.



وتشمل المبادئ التوجيهية للمساعدات الإماراتية تعظيم التأثير وضمان كفاءة أموال المانحين لتحقيق هذه الغاية في اليمن. وتقدم دولة الإمارات المساعدة من خلال منظمات مثل الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان”.



في أغسطس/آب، تعهدت السعودية بتقديم حزمة بقيمة 1.2 مليار دولار تشمل مساعدات غذائية للحكومة اليمنية، التي لديها قدرة محدودة على توزيع الغذاء أو تقديم الخدمات الأساسية الأخرى.



وفي حين أن نقص المساعدات هو أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الإنسانية، إلا أن الصراع الذي لم يتم حله هو السبب الآخر. لا يزال اليمن مقسماً بين الأراضي التي يحتلها الحوثيون وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المدعومة من التحالف السعودي، مع نقص الوقود وتقييد الوصول إلى الأساسيات مثل الماء والغذاء والدواء في العديد من المناطق.



وهذا الأمر حاد بشكل خاص في تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، والتي كانت على الخطوط الأمامية طوال الحرب. المدينة مقسمة إلى نصفين، مع قوات الحوثيين من جهة والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة من جهة أخرى.



تعز مليئة بالألغام الأرضية وحتى المياه تم استخدامها كسلاح خلال النزاع، حيث تقع معظم أحواض المياه على الجانب الحوثي ويكتظ معظم سكان المدينة بكثافة على الجانب الحكومي.



وقال الدكتور عبد القوي درهم، رئيس قسم التغذية بمستشفى الثورة، إن معظم الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في تعز والمناطق المجاورة لا يستطيعون حتى الحصول على العلاج بسبب حواجز الطرق ونقص وسائل النقل.



وأضاف، إن لديهم مشكلة خطيرة أخرى: "المستشفى ليس نظيفاً. ليس لديهم ما يكفي من إمدادات الصرف الصحي، ولا توجد وزارة صحة فاعلة للإشراف على الأمور. قد التقط العديد من المرضى العدوى في المستشفى".



وقال درهم: "الآن، لا نبقي أي شخص لفترة أطول من أسبوع [لتقليل خطر الإصابة بالعدوى المكتسبة من المستشفى]، وهو في كثير من الأحيان لا يكون وقتاً كافياً للتعافي من سوء التغذية".



وقال ديفيد جريسلي من الأمم المتحدة: "أحد مخاوفي الرئيسية هو أماكن مثل تعز التي لم تشهد هذا النوع من الفوائد التي قدمتها الهدنة الفعلية للسكان الآخرين في البلاد". وأضاف: "أنا قلق بشأن ذلك من وجهة نظر أكبر، لأننا نريد أن يكون للجميع مصلحة في السلام وأن يعتقدوا أن السلام سيكون مفيدًا لهم".



وقالت محلية قاسم محمود، الأم البالغة من العمر 27 عاماً والتي شهدت حالات متكررة من سوء التغذية في عائلتها، إنها تأمل أن يتعافى ابنها البالغ من العمر عاماً واحداً قريباً.



ولكن بمجرد عودتهم إلى ديارهم، لن يتغير شيء. ولن تتمكن من إطعام أسرتها إلا بالدقيق والماء. وطالما ظل اليمن في حاجة ماسة إلى المساعدات، تقول محلية محمود إنه من المحتمل أن ينتهي بها الأمر هي وعائلتها في المستشفى مرة أخرى.



المصدر: شبكة NPR الأمريكية- ترجمة: يمن شباب نت