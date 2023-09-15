نادي المعلمين: مليشيا الحوثي تواصل اختطاف رئيس الفرع بمحافظة المحويت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي المعلمين في وقت متأخر الخميس، إفراج مليشيا الحوثي عن قيادات النادي في عدة محافظات اليوم الخميس.

وقالت اللجنة التحضيرية للنادي في بيان لها حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، إن مليشيا الحوثي أطلقت سراح جميع الأساتذة والتربويين المضربين من السجون في عدة محافظات، باستثناء رئيس فرع النادي في محافظة المحويت ناصر القعيش.

وبحسب البيان أطلقت أجهزة الأمن والمخابرات الحوثية الأساتذة بما فيهم الأستاذ فضل الهندي نائب رئيس اللجنة التحضيرية للنادي، الذي كان قد خطف أمس الأربعاء.

وأكد بيان النادي أن جميع قيادات النادي لا علاقة لهم بأي جهة خارجية أو داخلية، غير التربويين والتربويات الذين اختاروهم ليمثلونهم، ويوصلون أصواتهم للحكومة وللعالم، والذين همهم الوحيد الرقي بالعملية التعليمية التربوية، وتحسين مخرجاتها.

وجدد النادي مطالبته بإطلاق سراح رئيس فرعه في المحويت، أسوة ببقية زملائه، وعبر عن أمله بقرب إطلاق سراحه.