الداخلية تشدد على ضرورة التنسيق المشترك معها لتأمين تحركات طواقم المنظمات الدولية

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، الخميس، على أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والمنظمات الدولية، لتأمين تحركات طواقمها الميدانية في المحافظات المحررة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس فريق إدارة الأزمة بمنظمة أطباء بلا حدود في اليمن إستيفاني فوبرت، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وحسب الوكالة فقد ناقش اللقاء تأمين وحماية المنظمات الدولية في المحافظات المحررة والجهود الحكومية الهادفة لتحرير إثنين من منوظفي أطباء بلاحدود في محافظة مأرب.

كما ناقش اللقاء جهود السلطات الأمنية في حماية وتأمين المنظمات الدولية والطواقم العاملة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية في البلاد.

كما جرى بحث حيثيات اختطاف موظفين تابعين لمنظمة أطباء بلا حدود بالقرب من محافظة مأرب، وتحرك الأجهزة الأمنية وجمع الاستدلات للوصول إلى الخاطفين والحرص على سلامة أرواح المختطفين.

وأشاد الوزير حيدان بجهود المنظمة وتدخلاتها الإنسانية في اليمن، مؤكداً حرص الوزارة على حماية وسلامة الطواقم العاملة بالمنظمات الدولية في اليمن.

بدورها، أعربت رئيسة فريق إدارة الأزمة بمنظمة أطباء بلا حدود في اليمن عن شكرها لتعاون الأجهزة الأمنية والتنسيق المشترك لتسهيل عمل فرق المنظمة.