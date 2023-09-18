شكرا لقرائتكم خبر عن العميد في أسيا | موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك في دوري أبطال أسيا 2023-09-18 ورابط حجز التذاكر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العميد في أسيا | موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك في دوري أبطال أسيا 2023-09-18 ورابط حجز التذاكر

تنطلق مباريات دوري أبطال أسيا النسخة 42 في 18 سبتمبر دور المجموعات بعدة مباريات، أهما مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي في دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، ومباراة الهلال السعودي ضد فريق نافباخور الأوزبكي لحساب مباريات المجموعة الرابعة، كان الاتحاد الأسيوي قد غير توقيت البطولة لتبدأ في سبتمبر وتنتهي في مايو من العام القادم 2024، يسعى العميد للفوز بالبطولة بعد التدعيمات القوية التي أبرمها هذا الصيف بضم لاعبين عالميين أبرزهم كريم بنزيما، الحائز على الكرة الذهبية العام الماضي والمرشح للفوز بها العام الجاري أيضاً، تقام مباراة الاتحاد ضد أجمك يوم الإثنين 18 سبتمبر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

موعد مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي

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رابط حجز تذاكر مباراة الهلال القادمة ضد أوجمك

يطرح اتحاد جدة تذاكر مبارياته سواء في دوري روشن أو بطولة دوري أبطال أسيا عبر موقعه الرسمي لبيع التذاكر، وعند طرح التذاكر التي من المتوقع أن تكون خلال الساعات القليلة القادمة، عليك الدخول وأتباع الخطوات التالية للحجز.

مجموعة الاتحاد في دوري أبطال أسيا

نادي @ittihad يعود من جديد للمشاركة في #دوري_أبطال_آسيا 🔙



هل يستطيع النمور التتويج من جديد باللقب القاري؟ 🐆👀 pic.twitter.com/5Lg3YvQOvF — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 11, 2023

كما هو معروف فأن الاتحاد الأسيوي قام بتقسيم الفرق إلي 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ومجموعة اتحاد جدة تضم كلاً من “الاتحاد السعودي/ القوة الجوية العراقي/ سباهان أصفهان الإيراني/ أجمك الأوزبكي”.

مجموعة الاتحاد في دوري أبطال أسيا المصدر موقع جول دوت كوم

نظام دوري أبطال أسيا 2024-2023

قام الاتحاد الأسيوي بإعلان نظام بطولة دوري أبطال أسيا فقد أعلن أن الفرق أل 40 المتأهلة لدور المجموعات، سيتم تقسيمها إلي 10 مجموعات 5 مجموعات تضم فرق غرب أسيا، و5 مجموعات لفرق الشرق يتأهل للمباراة النهائية فريق من فرق الغرب ضد فريق من فرق شرق القارة، وحدد بداية البطولة من 18 سنتبرم وتنتهي في شهر مايو 2024.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد أجمك

كما تم الإعلان العام الماضي عن حصول قنوات ssc الرياضية السعودية على حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أسيا، فأن القنوات مستمرة هذا العام أيضاً في نقل المباريات عبر شاشاتها ومباراة الاتحاد ضد ضمك منقولة فقط وحصرياً على قناة ssc hd 1 ولم يتحدد بعد المعلق، كما تنقل المباراة عبر المنصات الرقمية للاتحاد الأسيوي.

مجموعات فرق غرب أسيا بدوري الأبطال الأسيوي

فرق غرب أسيا المصدر موقع دوري أبظال أسيا

بطاقة المباراة