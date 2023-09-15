جددت تمسكها بالمرجعيات الثلاث.. - الحكومة اليمنية تؤكد انفتاحها على مبادرات السلام التي تضمن إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة

جددت الحكومة اليمنية، الجمعة، التأكيد على "استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن".



جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، غداة وصول وسطاء عمانيين ووفد من مليشيا الحوثي إلى السعودية، لاستكمال النقاشات بشأن التوصل إلى حل سياسي وإنهاء الصراع في اليمن.



ورحبت الحكومة في بيانها "بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان والمساعي الأممية، والدولية الهادفة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني".



ومساء أمس الخميس، غادر وفدٌ من مليشيا الحوثي مكون من 10 أشخاص رفقة 5 من الوسطاء العمانيين، مطار صنعاء الدولي باتجاه السعودية على متن طائرة عُمانية، وفقا لوكالة "فرانس برس".



تزامن ذلك مع إعلان وزارة الخارجية السعودية توجيه دعوة لوفد من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون لزيارة المملكة وقالت إنه "يأتي استكمالاً للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة السفير لدى اليمن محمد آل جابر بمشاركة الوفد العماني في صنعاء في أبريل/ نيسان الماضي".



وأضافت أن ذلك يأتي "امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس/ آذار 2021، وفي إطار جهود المملكة وسلطنة عمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية".



وأعلنت السعودية مبادرة في مارس 2021 تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.



كما تضمنت المبادرة، فتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

