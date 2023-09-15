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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل عمل فتة الكوارع المصرية على اصولها بطريقة سهلة... 2023/09/15 الساعة 04:20 مساءً (جهينةيمن) المكوّنات 60 دقيقة الخطوات

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