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عدن - ياسمين التهامي - يمكنك إجراؤه في المنزل.. تعرف على اختبار بسيط لمعرفة إن كنت تعاني من مشاكل في القلب

كشفت مؤسسة القلب البريطانية (BHF)، عن اختبار بسيط يمكنك إجراؤه في المنزل لمعرفة ما إذا كان الشخص معرضا لخطر الإصابة بأمراض القلب. وأوضحت، عادة ما يعني مؤشر كتلة الجسم الذي يبلغ 25 أو أعلى أنك قد تعاني من زيادة الوزن". حسب "إكسبريس". اقراء ايضاً : وأضافت: "إن زيادة الوزن حول منطقة وسطك يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسكتة الدماغية. وعادة، تكون صحتك في خطر "متزايد" إذا كنت رجلا يزيد خصرك عن 94 سم، أو امرأة بخصر يزيد عن 80 سم". ولقياس الخصر، اتبع التعليمات التالية: - ابحث عن الجزء السفلي من أضلاعك وأعلى الوركين. - ضع شريط قياس حول منتصفك عند نقطة في منتصف المسافة بينهما - سيكون هذا أعلى سرة البطن مباشرة. - تأكد من شده بإحكام ولا يتغلغل في جلدك. - أخرج الزفير بشكل طبيعي وخذ القياس. - خذ القياس مرة أخرى فقط للتأكد.

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