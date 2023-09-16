واشنطن ترحب باستضافة السعودية مناقشات مع الحوثيين للدفع بعملية السلام في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، باستضافة المملكة العربية السعودية للمناقشات مع وفد جماعة الحوثي في الرياض، واعتبرتها خطوة مهمة نحو السلام.



وقال ماثيو ميلر، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في بيان: "تدعم الولايات المتحدة إعادة تنشيط العملية السياسية اليمنية اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع حد للصراع".



وأضاف: "نحن نقدر بشكل خاص الدور الهام الذي لعبته سلطنة عمان في تسهيل الزيارة، والتي نأمل أن تعزز الثقة وتستكشف سبل إنهاء الحرب في اليمن بشكل نهائي مع تمكين اليمنيين من تحديد مستقبلهم".



وأشار البيان إلى أن المحادثات في الرياض، تأتي في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون كبار إلى المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي للتشاور مع الشركاء الإقليميين والأطراف اليمنية حول مسار عملي نحو السلام.



وأعرب البيان عن تطلع الولايات المتحدة إلى تحقيق تقدم بشأن وقف دائم لإطلاق النار، ومحادثات يمنية يمنية شاملة، وحل للأزمة الإنسانية الأليمة، متمنيا جهود المملكة العربية السعودية وعمان وجميع الأطراف المعنية بالنجاح في هذه المهمة.



ومساء الخميس، وصل وفد من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مكون من 10 أشخاص إلى العاصمة السعودية الرياض، على متن طائرة عمانية رفقة وفد من السلطنة.



وقالت الخارجية السعودية بيان أنه استمراراً لجهود وسلطنة عمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية؛ وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات.



وأشارت إلى أن هذه الجهود تمثل "امتدادا للمبادرة السعودية المعلنة في مارس2021، وأنها استكمال للقاءات والنقاشات التي أجراها الوفد السعودي الذي زار صنعاء في رمضان الماضي، بمشاركة وفد عماني".