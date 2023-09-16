شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: أخصائية تكشف عن 7 مميزات عند تناول ملعقة كبيرة من السمسم يومياً بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد: أخصائية تكشف عن 7 مميزات عند تناول ملعقة كبيرة من السمسم يومياً بهذه الطريقة

كشفت أخصائية التغذية، فرح الفيومي، عن فوائد تناول ملعقة كبيرة من السمسم يومياً وقالت أخصائية التغذية، في مقطع فيديو: “يحتوي السمسم على كمية هائلة من الكالسيوم بمعدل 7 أضعاف، فالملعقة الواحدة من السمسم تساوي 7 أكواب من الحليب، وهو جيد للعظام والأسنان”. اقراء ايضاً : وأضافت: “يقلل من الخشونة والتهاب المفاصل، ويحتوي على كمية كبيرة من الحديد والماغنسيوم ويعالج فقر الدم، ويقلل سكر الدم والضغط المرتفع، إضافة إلى الكوليسترول”. وتابعت: “يحتوي على كمية عالية من السيلينيوم، لذلك فهو مناسب لمرضى الغدة، ويحتوي على الميثيونين والنحاس، وكلاهما يساعد على تقليل الشيب”. واختتمت: “يحتوي على الزنك وفيتامين ب 6، ويرفع جهاز المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة والالتهاب، وهو ملين طبيعي يعالج الإمساك المزمن”

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: أخصائية تكشف عن 7 مميزات عند تناول ملعقة كبيرة من السمسم يومياً بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.