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عدن - ياسمين التهامي - بمواصفات جبارة.. أفضل هاتف من سامسونج لمحدودي الدخل

عد أفضل الهواتف الرخيصة من سامسونج هو Galaxy A33 5G. يتميز هذا الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعالج MediaTek Dimensity 700 5G، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، ومساحة تخزين 128 جيجابايت، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميجابكسل و8 ميجابكسل و5 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

يتوفر Galaxy A33 5G بسعر يبدأ من 11 ألف جنيه في السوق المصري، ويوفر هذا الهاتف قيمة رائعة مقابل المال، حيث يتميز بشاشة رائعة وأداء جيد وكاميرا جيدة للبطارية.

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فيما يلي بعض الميزات الأخرى التي تجعل Galaxy A33 5G أفضل هاتف من سامسونج لمحدودي الدخل:

• يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 25 وات.

• يحصل الهاتف على أربع سنوات من التحديثات الأمنية وثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل.

• يتمتع الهاتف بتصميم متين ومقاوم للماء والغبار بمعيار IP67.

إذا كنت تبحث عن هاتف من سامسونج بسعر مناسب، فإن Galaxy A33 5G هو الخيار الأفضل.