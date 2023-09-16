شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 16 سبتمبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم ويقدم القاهرة 24، أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت وهي كالتالي:- سعر الذهب عيار 24 في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 232.13 ريال، بما يعادل 61.90 دولار. اقراء ايضاً : سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 203.12 ريال، بما يعادل 54.16 دولار. سعر الذهب عيار 18 في السعودية سجل سعر الذهب عيار 18 الآن 174.10 ريال، بما يعادل 46.43 دولار. سعر الجنيه الذهب في السعودية سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 1،625 ريال. سعر الذهب عالميا سجل سعر الأونصة عالميا 1923 دولارا. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في سوق الصاغة المصرية نحو 2503 جنيهات. وسجل سعر الذهب الآن عيار 21 في سوق الصاغة المصرية نحو 2190 جنيها. فيما وصل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة إلى 1877 جنيها. ووصل سعر جنيه الذهب داخل الأسواق المحلية إلى 17620 جنيها.

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