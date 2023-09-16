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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16 سبتمبر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

اظهر الموقع الإلكتروني لبنك مصر استقرار سعر

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الريال السعودي

اليوم أمام عملة مصر المحلية عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

حافظ موقع البنك الأهلي المصري على مستوى سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع..

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

أبقى البنك المصري الخليجي على سعر الريال السعودية المعلن أول أمس في البنوك أمام الجنيه عند 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

فيما سجل الريال السعودي ببنك الإسكندرية أمام نظيره الجنيه المصري عند مستوى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية بنك كريدي أجريكول مصر

كما أظهر الموقع الإلكتروني لبنك كريدي أجريكول مصر استقرار سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر عند 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك التجاري الدولي ىسعر

الريال السعودي

اليوم امام الجنيه المصري عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.