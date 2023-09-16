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عدن - ياسمين التهامي - بمكونات طبيعية.. وصفات طبيعية لتطويل الشعر بسرعة وتنعيمه كالحرير خلال أسبوع !!

شعر صحي وجميل يعتبر أمرًا مهمًا جداً في جمال المرأة وثقتها بنفسها، حيث إن تألق الشعر يعكس صحة الجسم والعناية المستمرة به، ولذا فإن العديد من النساء يسعين جاهدين للعناية بشعرهن والبحث عن طرق لتنعيمه وتطويله، في هذا السياق، نقدم لكم بعض النصائح والوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تنعيم وتطويل الشعر بطرق طبيعية وصحية، دون الحاجة إلى استخدام منتجات كيميائية قاسية على الشعر، فالعناية بالشعر بشكل جيد تعكسه النتائج على المدى البعيد، حيث يصبح الشعر أكثر ليونة ونعومة.

وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر

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استخدام الوصفات الطبيعية لتطويل وتكثيف الشعر هو خيار ممتاز لتعزيز جمال وصحة شعرك، إلا أنه يتطلب الصبر والاستمرارية للوصول إلى النتائج المرجوة، فالشعر يحتاج إلى وقت للنمو واستعادة الصحة، ولذا يجب عليك أن تكوني ملتزمة بتطبيق هذه الوصفات بانتظام وباستمرار لمدة عدة أشهر.

يجب أن تكوني حذرة وتجنبي الاستعجال في تغيير الوصفة أو التوقف عن استخدامها فجأة، كما يفضل دائماً إجراء اختبار حساسية قبل استخدام أي منتج طبيعي جديد على فروة الرأس لتجنب أية ردود فعل جلدية غير مرغوب فيها.

في النهاية، تذكير مهم، العناية بالشعر ليست مجرد استخدام وصفات طبيعية، بل تشمل أيضاً العناية بالتغذية السليمة والمشروبات الكافية والتقليل من التعرض للعوامل البيئية الضارة، جميع هذه العوامل تسهم في تعزيز صحة شعرك وجماله.

1- وصفة الأفوكادو:

الأفوكادو هو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز نمو الشعر وتغذيه، لتحضير هذه الوصفة، اتبعي الخطوات التالية:

قشري نصف حبة أفوكادو واهرسيها بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

قومي بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين صغيرتين من العسل إلى الأفوكادو المهروس وامزجيهم جيدًا.

قسّمي شعرك إلى أقسام وضعي الخليط على فروة الرأس وشعرك بشكل متساوٍ.

قومي بتدليك فروة الرأس بلطف لمدة 5 دقائق لتحفيز الدورة الدموية وزيادة امتصاص المكونات.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو طبيعي وبلسم.

2- وصفة زيت الزيتون والعسل

زيت الزيتون يعزز الترطيب والتغذية للشعر، بينما يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف، اتبعي الخطوات التالية:

قومي بمزج ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من العسل. قومي بتدليك هذا الخليط على فروة الرأس وانتشاره جيدًا على شعرك. اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين. اغسلي شعرك بشامبو طبيعي.

3- وصفة فعالة باستخدام زيت الخروع وزيت اللوز الحلو لتعزيز نمو وتطويل الشعر

مكونات الوصفة:

ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.

ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو.

الطريقة:

قومي بمزج زيت الخروع وزيت اللوز الحلو في وعاء صغير حتى تحصلي على مزيج متجانس.

قسّمي شعرك إلى أقسام صغيرة لسهولة توزيع الزيت.

باستخدام أطراف أصابعك أو فرشاة خاصة بتوزيع الزيت على الشعر، قومي بتدليك فروة رأسك بلطف بهذا الزيت المخلوط.

ضعي الزيت على شعرك بالتساوي من الجذور حتى الأطراف.

اعقدي شعرك برفق في بونيه دافئ أو قناع حراري لمدة ساعة.

بعد انتهاء الوقت، قومي بغسل شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

كرري هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسكات لتنعيم الشعر قناع الأفوكادو والزبادي:

اهرسي نصف أفوكادو وامزجيه مع نصف كوب من الزبادي.

ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه.

قناع البيض والزيت:

اخلطي بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30-45 دقيقة ثم اشطفيه.

قناع الخميرة والحليب:

امزجي ملعقتين كبيرتين من الخميرة مع كوب من الحليب الدافئ.

طبقي الخليط على فروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل الشطف.

التدليك بزيت الزنجبيل:

سخّني زيت الزنجبيل قليلاً وقومي بتدليك فروة رأسك به بلطف.

اتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك.

تذكري أن النتائج قد لا تظهر على الفور، وقد تحتاج إلى الاستمرار في استخدام هذه الوصفات لفترة من الزمن للحصول على أفضل النتائج.

نصائح لتطويل الشعر:

تناولي وجبات غذائية متوازنة تحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر، تأكدي من تناول غذاء صحي ومتوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر، مثل فيتامين E والزنك والحديد.

تجنب التصفيف الحراري: قومي بتجنب التصفيفات الحرارية المفرطة واستخدام منتجات حماية حرارية إذا كنتِ بحاجة إلى استخدام أدوات تصفيف الشعر الساخنة.

قصّي أطراف شعرك بانتظام للتخلص من التقصف وتقوية الشعر.

اشربي كميات كافية من الماء للمحافظة على ترطيب الشعر.

تجنبي الإجهاد وحاولي الحصول على قسط كافٍ من النوم.

تجنبي المنتجات الكيميائية الضارة واختاري منتجات العناية بالشعر الطبيعية والخالية من السيليكون والبارابين.

تناولي مكملات فيتامين بيوتين بعد استشارة طبيبك لتعزيز صحة الشعر وتسريع نموه.

شرب الماء: تناولي كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب فروة رأسك وشعرك.

استخدام زيوت طبيعية: جربي استخدام زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان لتنعيم وترطيب الشعر.