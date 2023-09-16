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عدن - ياسمين التهامي - حصن نفسك فالعين حق.. مواطن سعودي يستعرض قوته الخارقة ويرفع أسطوانة غاز ممتلئة بيد واحدة

في مقطع فيديو جديد متداول على منصات التواصل الاجتماعين فقد عاد المواطن السعودي للظهور بعدما أصبح مشهورًا من خلال استعراضه لفتح علب البيبسي، وهذه المرة في تحدي مغاير، حيث يرفع أسطوانة غاز بكل قوة باستخدام يده اليمنى فقط.

ظهر الرجل في المقطع بكل قوة وثقة وهو يحمل أسطوانة الغاز في وسط الشارع ويضعها بعد ذلك كأن شيئًا لم يكن.

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من: اليمن الآن

انتشر المقطع بشكل سريع بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعية “تويتر”، حيث أثار إعجاب الكثيرين.

قالت إحدى المعلقات: “ما شاء الله، يظهر أنه في قمة اللياقة والصحة، الله يحميه.” وفيما أشار مستخدم آخر إلى أن أسلوب رفعه للأسطوانة قد يكون أسهل باستخدام هذه التقنية.

من جهة أخرى، فقد قال مغرد أخر “حصن نفسك فالعين حق” وقال أخر “ما شاء الله هذا رجل كبير ما شاء الله بس مصطح أفضل من ألف شاب ممكن عمرة فوق الخمسين وأكثر” وقال أخر “يا رجل ابلع العافية لا تلقاك عين أذكر الله وانتبر مكانك”.