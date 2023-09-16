مليشيا الحوثي بإب تختطف عدداً من الرافضين رفع أقمشة خضراء في محلاتهم

نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، حملة اختطافات طالت عدداً من مالكي المحلات التجارية وسط مدينة إب، بسبب عدم رفع أقمشة وإضاءات خضراء على واجهات محلاتهم.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن أطقم حوثية انتشرت في شوارع مدينة إب، واعتدت على عدد من مُلاك المحلات التجارية الذين لم يتمثلوا بتوجيهات المليشيا التي تقضي برفع أقمشة وإضاءات خضراء على واجهات محلاتهم.



وأضافت المصادر أن الأطقم الحوثية اقتادت بعضاً من أصحاب تلك التجارية إلى سجونها.



وتأتي هذه الانتهاكات بالتزامن مع إجراءات قسرية فرضتها مليشيا الحوثي بالقوة على المحال التجارية والمؤسسات الخاصة بالمحافظة، تشمل رفع أقمشة وإضاءات خضراء وفق مواصفات خاصة على واجهات محلاتهم، بذريعة الاحتفاء بالمولد النبوي.



ورغم الحملة المستمرة منذ عدة أسابيع إلاّ أن المليشيا لم تلقى التجاوب الكبير الأمر الذي دفعها لحملات ميدانية لمحاولة إجبار المواطنين على تنفيذ توجيهاتها التي باتت تعتبرها مقياساً لمدى قبول مشروعها ومحاولة تسويق ذلك إعلامياً.



في الأثناء يواصل سكان مدينة إب، وأريافها تزيين واجهات محلاتهم وأسطح منازلهم بالأعلام الوطنية، لاستقبال العيد الـ 61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة في رسائل مجتمعية تؤكد الهوية الجمهورية لأبناء المحافظة رغم محاولات الطمس الحوثية.

