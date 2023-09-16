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عدن - ياسمين التهامي - النجم البرازيلي " نيمار" المحترف في الهلال السعودي يتعرض للسحر الأسود

أقدمت مجموعة من “الشامان” البيروفيين (مجموعة من السحرة) الذين يرتدون العباءات الملونة، على ربط دمية بشكل النجم البرازيلي نيمار، في سعيهم إلى “تحييده”، قبيل مباراة منتخب بلادهم أمام الـ”سيلساو” ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 الثلاثاء.

وقال الشامان فيليكس روندان وفق الفرنسية: “لقد قمنا بتحييد نيمار بربط قدميه. لقد قيدناه حتى لا يكون في حالة جيدة، ولا يركض ويلعب بشكل جيد”.

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وأقام الشامان تلك الطقوس خارج الاستاد الوطني؛ حيث نصبوا مذبحًا ملونًا بالسيوف والتمائم والأعلام وصور اللاعبين من كلا الفريقين.

من جانبه ، أشار الشامان والتر ألاركون إلى أن هذه الطقوس تهدف إلى التشويش على ذهن نيمار، اللاعب الجديد لنادي الهلال السعودي؛ حتى لا يتمكن من “تحقيق ما يبحث عنه، وهو الأهداف”.

وتوقع ألاركون التعادل، قائلًا إن المباراة ستكون صعبة.