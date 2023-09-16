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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. كاميرا مراقبة ترصد كريستيانو رونالدو وهو يفعل شيئاًً صادم في أحد شوارع الرياض (فيديو)

تداولت العديد من المنصات الاجتماعية مقطع فيديو قصير يُظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتجول في أحد شوراع العاصمة السعودية الرياض وهو مرتديا الثوب الخليجي.

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وظهر رونالدو بإطلالة جديدة أمام أحد المولات التجارية حينما أرتدى الثوب الخليجي حيث تم تصويره من قبل المارة أثناء خروجه من التسوق.

وعبر الكثير من الأشخاص إعجابهم بالمظهر الذي بدا به رونالدو حيث قال الكثير من المتابعين إنّ ارتداء رونالدو للثوب يعبر عن إعجابه واحترامة للثقافة العربية والخليجية بالخصوص.

ومثّل انتقال النجم البرتغالي لصفوف نادي النصر نقلة كبيرة لكرة القدم السعودية وذلك بسبب الشهرة الكبيرة التي يمتلكها عبر العالم ما جعل العديد من الوسائل الإعلامية تتسابق للحصول على حقوق بثه

يُذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يرتدي بها لاعب عالمي للثوب العربي حيث قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلبس البشت أثناء تتويجه ببطولة كأس العالم بالعاصمة القطرية الدوحة.

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