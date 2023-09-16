شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عن هذه العادة اليومية لأنها تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقف عن هذه العادة اليومية لأنها تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب

إحدى العادات اليومية التي يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب هي تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول العالي لذا، توقف عن هذه العادة ، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة القلب، وفيما يلي بعض النصائح لتحسين نمط الأكل الخاص بك وفقا لما نشره موقع هيلثي : تناول نظام غذائي صحي: قم بتضمين الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية مثل اللحوم المشوية المنخفضة الدهون والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة. يمكن أن يساعد هذا النظام الغذائي في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب. اقراء ايضاً : تجنب الأطعمة المصنعة والمقلية: قلل من تناول الأطعمة المصنعة والمقلية، حيث تحتوي عادةً على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول. يفضل اختيار الأطعمة المطهوة في المنزل باستخدام طرق الطهي الصحية مثل الشواء والطهي بالبخار والخبز. استبدل الدهون الضارة بالدهون الصحية: استبدل الدهون المشبعة بالدهون الصحية مثل الدهون غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون وزيت الكانولا والأفوكادو. يمكن استخدام هذه الزيوت في الطهي والتحضيرات الأخرى بدلاً من الزبدة والسمنة والزيوت المشبعة الأخرى. الاهتمام بحجم الوجبات: حاول تناول وجبات صغيرة ومتوازنة على مدار اليوم بدلاً من تناول وجبات كبيرة وثقيلة. يساعد هذا في تقليل إجهاد الجهاز الهضمي والحفاظ على وزن صحي. ممارسة النشاط البدني: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فالنشاط البدني المنتظم يعزز صحة القلب ويساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار. حاول الحصول على 30 دقيقة من التمارين المعتدلة مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجة خمسة أيام في الأسبوع. تجنب التوتر وإدارة الضغوط: حاول تجنب التوتر الزائد وتعلم تقنيات إدارة الضغط مثل التأمل والاسترخاء وتقنيات التنفس العميق. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل تأثيرات الإجهاد على القلب. الامتناع عن التدخين: إذا كنت مدخنًا، فالتوقف عن التدخين يعد أمرًا حاسمًا لصحة القلب. التدخين يزيد من خطر تصلب الشرايين وجلطات القلب بشكل كبير. استعن بالدعم اللازم واستشر طبيبك للحصول على المساعدة في الإقلاع عن التدخين. توقف عن هذه العادات اليومية المضرة يساهم في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر تصلب الشرايين وجلطات القلب، قد يكون من الصعب التوقف عن بعض هذه العادات فورًا، لذا حاول التقليل منها تدريجيًا وابحث عن الدعم المناسب من الأهل والأصدقاء والفرق الطبية لمساعدتك في رحلتك نحو صحة قلبية أفضل.

كانت هذه تفاصيل خبر توقف عن هذه العادة اليومية لأنها تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.