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عدن - ياسمين التهامي - عاجل| المواطنين يشعرون بهزة ارضية الان…تركو كل شيء خلفهم وخرجو الى الشوارع مرعوبين “ومرصد الزلازل يصرح”

المواطنين الأردنيون يشعرون بهزه ارضية الان…تركو كل شيء وخرجو الى الشوارع “ومرصد الزلازل يصرح”أثارت منشورات مواطنين عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت القلق بعد إشارتهم إلى شعورهم بهزة ارضية أو هزتين أرضيتين في عمّان ومادبا، وقد تواجد المواطنون الذين شعروا بالاهتزاز في مناطق شرق العاصمة عمّان ومحافظة مادبا، وهي مناطق قريبة من بعضها، في حين لم يصرح أي شخص في باقي المناطق بشعورهم بالاهتزاز.

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فهل حدث بالفعل نشاط زلزالي في الأردن؟ وهل حدثت هزة أرضية؟

مرصد الزلازل الأردني ينفي حدوث هزة أرضية في الأردناليوم السبت

قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان “وردنا ومنذ أكثر من ساعة ومن عدة أماكن بإحساس بهزة في مناطق عمان الشرقية .. وبحسب تسجيلات المرصد لا يوجد أي حدث زلزالي”. وأضاف “لا يوجد أي شيء يدعو للقلق”.

كما وأكد سويدان أن أجهزة الرصد العاملة في مرصد الزلازل الأردني لم تسجل أي هزة أرضية في الأردن، مبينًا أن ملاحظات عدة وردت من أماكن مختلفة تفيد بالإحساس بهزة في مناطق عمّان الشرقية، إلا أنه بحسب تسجيلات المرصد لا يوجد أي حدث زلزالي أو أي شيء يدعو إلى القلق.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من 20 محطة لرصد الحركة الزلزالية موزعة في معظم المدن الرئيسية والمناطق والمنشآت الاستراتيجية في الأردن، حيث تقوم بتسجيل النشاط الزلزالي ومن ثم نقوم بتحليله واستخراج النتائج.

على صعيد آخر، قال نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة، مساء الجمعة ان المملكة ليست بمنأى عن الزلازل ومن الجدير بالذكر أن آخر نشاط زلزالي سجله مرصد الزلازل الأردني سُجل في 28 آب/ أغسطس، حيث سجلت هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر، شمال شرق مدينة ذيبان في محافظة مأدبا، وقعت على عمق 7 كلم، ويعد من الزلازل الضعيفة والتي قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من موقع الزلزال.

ما السبب وراء شعور السكان بهزة أرضية رغم عدم حدوثها؟

أشار كُل من أستاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية البروفيسور نجيب ابوكركي و مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان لوكالة عمون الإخبارية، إلى أن المواطنين متأثرين بأحداث الزلازل الأخيرة في الدول المجاورة وهم في حالة من التوتر، وبررا الشعور بالاهتزازات بأن هناك أحداث أخرى قد يشعر بسببها السكان بأمور قد توهمهم باهتزازات خاصة مع حالة التحفيز التي يمرون بها، مثل حدث أمني على سبيل المثال.

وقال أبوكركي إن اختراق طائرة لحاجز الصوت مثلا يتسبب باهتزازات بالنوافذ وهو أمر قد يدعو للشعور بهزة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يصرح أحد بسماع صوت طائرة لحظة الشعور بالاهتزاز.

ولفت أبوكركي أنه كان مستيقظًا عندما بدأت المنشورات التي تفيد بوقوع هزة، وتابع الحدث مباشرة واستمر في متابعته لأكثر من ساعتين ولم يجد ما يشير إلى وقوع هزة في المراصد، مؤكدا أن القول الفصل بالنهاية لمرصد الزلازل الأردني.

وبين سويدان أن المرصد الأردني قادر على تسجيل أي هزة أرضية حتى وإن كانت صغيرة، مشيرا إلى أن المرصد يسجل الاهتزازات الناتجة عن تفجيرات المقالع الصخرية والفوسفات.