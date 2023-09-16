شكرا لبحثكم عن خبر لجنة المتابعة لمقاولي المهرة تناقش اختتام برنامجها الميداني وتكلف محمود القميري ناطقاً رسمياً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ترأس الأستاذ جميل نوخذا السنح رئيس اتحاد مقاولي محافظة المهرة، اليوم السبت اجتماعاً للجنة المتابعة لمظلومية المقاولين بمحافظة المهرة، تم فيه مناقشة نتائج مشاورات اللجنة وتحركاتها خلال الفترة الماضية، والاستعدادات لتنفيذ البرنامج التصعيدي لمواجهة امتناع السلطة عن دفع مستحقات المقاولين.

وفي الاجتماع الذي حضره الأستاذ علي عوض بن ديول أمين عام الاتحاد، تم استعراض تقرير موجز بنتائج الاتصالات التي أجرتها اللجنة ضمن برنامجها الميداني والذي يهدف لاطلاع الجهات الحكومية والشعبية والرأي العام المحلي على حقوق المقاولين ومطالبهم المشروعة والمثبتة بالعقود والمستندات الرسمية.

وفي هذا الصدد أوضحت رئاسة اللجنة أنها ستختتم برنامجها الميداني بلقائين منفصلين مع الجهات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية والقبلية، تمهيداً للبرنامج التصعيدي والذي من المقرر أن يتم تدشينه يوم الأربعاء الموافق للعشرين من سبتمبر الجاري في حال إصرار السلطة المحلية على موقفها الرافض لصرف مستحقات المقاولين، بحسب ما أعلنه الاتحاد في بيانات سابقة.

الجدير بالذكر أن الاجتماع تمخض عن قرارين قضى أحدهما بتكليف الأستاذ محمود القميري ناطقاً رسمياً للاتحاد، فيما قضى الآخر بتشكيل فريق لسكرتارية الاتحاد يعنى بالجوانب الإدارية والتنظيمية والتنسيق مع اللجان المختلفة قبل وأثناء تنفيذ البرنامج التصعيدي لاتحاد المقاولين.