شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص 3 شركات تأمينات للسيارات في السعودية 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبحث الكثير من المقبلين على شراء سيارة جديدة حول ارخص تأمين سيارات في السعودية، حيث يعد التأمين على السيارة أمراً إلزامياً على الجميع

مقارنة ارخص تأمين سيارات وتتعدد أنواع التأمين على السيارات، وفقاً لمستوى التغطية والمزايا التي قد تحصل عليها، وتولي المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بما يخص قطاع التأمين على السيارات؛ لذلك سنجد أن وثيقة التأمين السارية إلزامية للحصول على الكثير من الخدمات المرورية الهانة

وتختلف أسعار التأمين وفقاً للعديد من المعايير، فلا تتساوى الأسعار في جميع شركات التأمين على السيارات في السعودية

في هذا الصدد، يقدم لكم موقع «المربع نت» كيفية إجراء مقارنة ارخص تأمين سيارات ضد الغير أو الشامل مع استعراض كل ما يخص هذا الموضوع

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أنواع التأمين على السيارات قبل الإطلاع على كيفية مقارنة ارخص تأمين سيارات في السعودية، نوضح أن أنواع التأمين على السيارات في السعودية، تنقسم إلى نوعين أساسيين، هما :

تأمين ضد الغير (إجباري) تكون شركة التأمين فيه ملزمة ، مُلزمة بالتعويض عن جميع الأضرار التي قد تلحق بالطرف الآخر فقط

تأمين شامل: تكون شركة التأمين ملزمة بتعويض مالك السيارة والطرف الآخر عند أي أضرار ناتجة عن وقوع حادث تصادم بينهما

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كيف يتم مقارنة ارخص تأمين سيارات؟ وإذا كنت ترغب في الإطلاع على ارخص سعر تأمين سيارات ضد الغير أو شامل في شركات التأمين المختلفة وإجراء مقارنة ارخص تأمين سيارات يمكنك ذلك من خلال موقع تأميني

وموقع تأميني هو الموقع الأول المعتمد من البنك المركزي السعودي (ٍساما)؛ لتوفير إمكانية مقارنة ارخص تأمين سيارات أونلاين

ولإجراء مقارنة ارخص تأمين سيارات عليك اتباع الخطوات التالية:

البحث عن موقع تأميني والدخول عليه (سيتم وضع الرابط في ختام المقال)*

ستظهر أمامك صفحة، تطلب منك اختيار نوع التأمين الذي ترغب في البحث عن سعره

سيكون عليك إدخال رقم الهوية أو الإقامة إذا كنت مقيم

ثم يجب أن تحدد موعد سريان الوثيقة حسب رغبتك

عليك إدخال الرمز المطلوب منك للتأكد من أنك ليس إنسان آلي

بعد اتمام الخطوات السابقة، سيظهر لك مقارنة ارخص تأمين سيارات ضد الغير أو الشامل في أكثر من 20 شركة تأمين مُعتمدة في المملكة

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كم سعر ارخص تأمين ضد الغير في السعودية؟ وبعد استعراض كيفية إجراء مقارنة ارخص تأمين سيارات، نشير إلى أنه فيما يخص الأسعار، فمن الصعب تحديد قائمة ثابته بها

و يمكنك استخدام موقع تأميني من أجل التأكد من أحدث الأسعار الخاصة بـ التأمين ضد الغير، والتأمين الشامل، حيث قد تقرر الشركات زيادات في أسعار وثائق التأمين وفقاً لعدة معايير تختلف من شركة لأخرى

وترتبط معايير تحديد ارخص تأمين سيارة بمالك السيارة نفسه أو السيارة أو منطقة مالك السيارة

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ما هي معايير تحديد أسعار التأمين ضد الغير في السعودية ؟ والآن دعونا نبرز معايير تحديد أسعار التأمين ضد الغير في السعودية؛ والتي تؤثر على سعر التأمين سواء ارخص أو أغلى

يتم تحديد سعر ارخص تأمين سيارة وفقاً للسجل المروري للمالك، فإذا كان سجله خالياً من المخالفات والحوادث سيحصل بالطبع على سعر منخفض للتأمين والعكس صحيح

كذلك العمر من بين أهم المعايير؛ حيث يحصل من هم فوق الـ 25 عاماً على سعر مخفضاً عن من هم أقل من ذلك؛ ويرجع ذلك إلى أنهم أكثر تحملاً للمسؤولية أثناء القيادة

ومن معايير تحديد سعر التأمين ضد الغير، تكلفة السيارة نفسها، حيث يمكنك الحصول على أرخص تأمين على سيارتك في حال كانت تكلفة امتلاك السيارة نفسها منخفضة، فكلما كانت السيارة فارهة كلما ارتفعت قيمة التأمين؛ ويرجع ذلك إلى أن تكلفة تصليح السيارات الفارهة أعلى من السيارات العادية بالطبع

بالإضافة إلى ما سبق تشمل معايير تحديد سعر التأمين على السيارة الإطلاع على الشركة المصنعة وطراز السيارة، فكلما كانت الشركة فاخرة كلما زاد سعر التأمين

كذلك تهتم شركات التأمين بسنة التصنيع بالطبع؛ حيث أن السيارات الحديثة هي أكثر تطورًا وأقل عرضة للحوادث لذلك يمكن أن تقل أسعار التأمين في هذه الحالة

بالإضافة إلى ما سبق، تنخفض قيمة أقساط تأمين السيارات الأكثر سلامة والأقل عرضة للضرر أو إصابة الركاب، فيما تزيد كلفة التأمين إذا كانت السيارة لا تتمتع بأعلى مستوى من معايير السلامة والأمان

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أمور يجب معرفتها.. حالات لن تحصل فيها على تأمين وبعد الانتهاء مع استعراض طريقة مقارنة ارخص تأمين سيارات، وكيفية تحديد الأسعار، نوضح أنه عند توقيع وثيقة التأمين على السيارة، عليك الانتباه إلى تلك الاستثناءات؛ حيث يتم كتباتها بوضوح في الوثيقة، لتؤكد الشركة على أنها لن تكون مسؤولة عن تعويض الطرف الآخر في بعض الحالات

ومن أبرز الحالات التي لا تغطيها وثيقة التأمين ضد الغير الأتي:

لا تغطي الوثيقة التعويض عن الحوادث الناتجة عن استخدام السيارة في التفحيط

كذلك الأضرار التي تحدث نتيجة استعمال السيارة في السباقات، أو في تحديد سرعة الانطلاق أو ما شابه، لن يتم التعويض عنها

كذلك لن يتم التعويض إذا تم استخدام السيارة ضمن المناطق غير المصرح للعامة القيادة فيها كالمطارات أو الموانئ البحرية

بالإضافة إلى ذلك حال وقوع حادث خلال استخدام السيارة بما يخالف القيود التي تفرضها السلطات لن يتم التعويض

كذلك لا يتم تغطية الحادث في حال إثبات أنه وقع بسبب تجاوز حمولة السيارة من الركاب العدد المصرح به

كما أنه لن يتم تعويض الطرف الآخر، عند قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات

ولن يتم التعويض عن الأضرار في حال قيادة السيارة من شخص يقل عمره عن 21 عاماً

وعند وقوع حادث أثناء قيادة السيارة من شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية الصلاحية لن يتم التعويض

كذلك لن يتم التعويض في حال ثبوت أن المؤمن له قدم بـ بيانات غير صحيحة في نموذج طلب التأمين

كما أنه لن يتم التعويض في حالة ثبوت أن الحادث وقع عمداً من جانب المؤمن له أو السائق

بالإضافة إلى ذلك لن يتم تعويض أحد عند هروب المؤمن له أو سائق المركبة من موقع الحادث

أخيراً، في حالة عدم إبلاغ المؤمن له الشركة بشكل كتابي في غضون المدة المحددة في الوثيقة لن يتم تعويضه

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المصادر

موقع البنك المركزي الرسمي (ٍساما) : https://samacares.sa/guides/category/insurance/

موقع تأميني الرسمي : https://www.tameeni.com/car

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