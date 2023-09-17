إصلاح مأرب يحيي ذكرى تأسيس الحزب بحفل فني واسع

المنامة - ياسر ابراهيم - أقام المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب، احتفالاً خطابياً وفنياً حاشداً، مساء الخميس، بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الإصلاح، شارك فيها حشد كبير من الإصلاحيين والاصلاحيات.



وأكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح، عدنان العديني، أن الاحتفال بذكرى تأسيس الإصلاح هو احتفال بصمود الجمهورية وكيانها ونظامها وثوابتها، وإنجاز كل الأحرار في الحفاظ على اليمن من أن تبتلعها المشاريع الصغيرة حيث كادت النسخة الامامية الجديدة أن تبتلعها.



وحيا العديني في كلمة له قيادات وأعضاء الإصلاح بمأرب الذين كان لهم قصب السبق في مقاومة الانقلاب الحوثي وتصدر المواجهة مع إخوانهم من مختلف المكونات السياسية والقبائل وسطروا البطولات مع اخوانهم من المحافظات، محيياً بشكل الخاص عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الشيخ سلطان العرادة، الذي مثل مظلة للجمع.



ووجه تحية خاصة لأشر الشهداء، وللجرحى المناضلين، والمختطفين والأسرى في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، وفي مقدمتهم الأستاذ محمد قحطان، وكل أبناء الجيش والمقاومة وكافة المناضلين من أجل استعادة الدولة.



وفي كلمة المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة مأرب، أكد رئيس الدائرة السياسية، الوعيل الاغبس، أن الإصلاح رافعة حقيقة للمشروع الوطني ومدرسة مرموقة في ترجمة النهج الديمقراطي، محيياً الجهود التي تبذلها قيادات وأعضاء الإصلاح في الساحات والميادين، وفي مأرب خصوصاً، لصد المشاريع الفوضوية وكبح جماح الأفكار العنصرية المستوردة.



وألمح الأغبس إلى احياء ذكرى تأسيس الإصلاح، في أفياء ذكرى ثورتي 26سبتمبر و14 أكتوبر، بما تمثلانه من انتصار لقيم التحرر والانعتاق من قيود الاستبداد بكل أشكاله، مشيراً إلى استمرار الشعب في خوض معركته المصيرية في الدفاع عن هويته وتاريخه وقيمه الوطنية التي ضحى لأجلها بقوافل من الشهداء، رغبة في ارساء قيم العدل والمساوة والحرية والكرامة، وتجسيداً لأصالة المعدن وعمق الانتماء للهوية اليمنية العريقة.



وفي كلمة الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب، هنأ نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام سعود اليوسفي، قيادات وقواعد الإصلاح بالذكرى الـ33 لتأسيس حزبهم الجمهوري الديمقراطي الكبير، مشيراً إلى دور الإصلاح الريادي الوطني في الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر ومنجزاتها والنظام الجمهوري والهوية اليمنية العربية، ومقارعة الامامة ومخططاتها متمثلة بمليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الصفوي الإيراني.



واعتبر اليوسفي أن الاحتفال بذكرى تأسيس الأحزاب ليست للتنافس والاستقطاب السياسي، بل للتأكيد على التمسك بالجمهورية والهوية، وثورة 26سبتمبر، الخالدة ومكتسباتها، والحياة السياسية الديمقراطية، وخيارات الشعب اليمني في حقه في نظام حكمه واختياره من يحكمه عبر صناديق الاقتراع، وسيادته على ارضه واستقلاله وطنه.



وفي الحفل ألقيت ثلاث قصائد شعرية معبرة عن ذكرى تأسيس الإصلاح وأدواره السياسية والنضالية، من الشعراء، حسن عناب، ومجيب الرحمن غنيم ومحمد دومان.