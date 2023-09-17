بن عديو: تراجع دور الأحزاب منح القوى التي ليس لها مشاريع سياسية مساحة للتحرك

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ شبوة السابق، أن تراجع دور الأحزاب السياسية منح القوى التي لا تمتلك مشاريع سياسية مساحة أوسع للحركة في البلاد الغارقة بالحرب منذ تسع سنوات.

وقال بن عديو، في منشور له على صفحته بمنصة "إكس"، "في الرابع والعشرين من أغسطس احتفل أعضاء المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيس المؤتمر وبالأمس احتفل أعضاء التجمع اليمني للإصلاح بذكرى التأسيس".

وأشار إلى أن "في هذا الإحتفاء دلالات على اهمية وضرورة أن يكون للأحزاب السياسية دور هام في الساحة الوطنية في هذه المرحلة الصعبة".

وأكد أن "تراجع دور الأحزاب يمنح القوى التي لا تمتلك مشاريع سياسية مساحة أوسع للحركة".

وأضاف، "لقد تضررت الدولة والمجتمع من صعود القوى التي لاتؤمن بالعمل السياسي وتحتكم للسلاح لفرض مشاريعها وهو مايحتم على الأحزاب والقوى الوطنية كافة أن تعزز حضورها السياسي في هذه المرحلة".