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ريمة.. مدير حوثي يقطع حافز معلم فقَدَ ثلاثة من أطفاله بسبب الجوع

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المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر تربوية، إن مديرًا لإحدى المدارس في محافظة ريمة، قطع حافزًا ضئيلًا لأحد الأساتذة في المدرسة، عمدًا وعدوانًا.

وأكدت المصادر لـ"يمن شباب نت"، أن مدير إحدى مدارس ريمة، ويدعى "ع. م. ع"، قًطًع حافز أستاذ في مدرسته لا يزيد عن 50 دولارًا، رغم الحالة المأساوية التي يعيشها.

وذكرت المصادر، أن الأستاذ فقد مؤخرًا ثلاثة من أطفاله بسبب الجوع والمرض، جراء قطع مليشيا الحوثي لمرتباته.

وقال نادي المعلمين، إن المدرس المفجوع بفقدان أولاده، اشتكى إليهم لاتخاذ اللازم لإجبار إدارة المدرسة الحوثية ومكتب التربية في ريمة على دفع حافزه.

واضطرت مليشيا الحوثي لأول مرة منذ سنوات لأن تدفع حافزين متتالين للمعلمين، عن شهري محرم وصفر، قيمة كل منهما 30 ألف ريال يمني في محاولة يائسة لكسر الإضراب، لكنها عادت وقطعته عن المدرسين المضربين.

وحسب إحصائية خاصة حصل عليها "يمن شباب نت" توفي ما لا يقل عن 19 موظفا تربويا إدرايا بالجلطات والذبحات الصدرية الناتجة عن قطع المرتبات وإرهاب الحوثيين.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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