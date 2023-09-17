حجة.. مليشيا الحوثي تشن حملة مداهمات لعدد من اللمنازل في كشر

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مليشيات الحوثي الإرهابية صباح السبت، بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، حملة مداهمات لمنازل عدد من المواطنين في مديرية كشر، بشكل استفزازي.

وأكدت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي الإرهابية شنت حملة مداهمات على قرية "الدرب" بني سعيد، التابعة لعزلة انهم الغرب، بعدد من الاطقم المدججة بالسلاح بقيادة المدعو "أكرم الجرب" وباشرت باقتحام المنازل.

وأضافت المصادر بأن المليشيات اقتادت عددا من المواطنين إلى سجن المديرية، متذرعة بأن هناك اشخاص من أبناء القرية قاموا بزيارة أقاربهم الذين تسببت المليشيات بنزوحهم إلى محافظة مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية قامت بإطلاق الرصاص الحي على النساء والأطفال أثناء اقتحامها المنازل، بصورة همجية تخالف كافة الأعراف والقيم والأخلاق الإنسانية فضلا عن القوانين المحلية والدولية.