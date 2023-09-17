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عدن - ياسمين التهامي - خطابة تكشف عن الأسباب التي تجعل الشباب يفضلون المطلقات في السعودية على غيرهن!

أكدت “أم أحمد” الخطابة، أن هناك شباب لم يسبق لهم الزواج يفضلون المطلقة لأن لها خبرة كافية في الحياة وتستطيع صناعة بيت مستقر.” وقالت أم أحمد خلال برنامج “سيدتي”: “الأوضاع الاجتماعية تغيرت والتفكير تغير، وبعض الشباب يفضلون المطلقة لأنها تبغى تعيش وتحافظ على زوجها”، مشيرة إلى أن أغلبهم لم يسبق لهم الزواج وليس مطلقين

اقراء ايضاً : وأضافت: “هناك بنات ما شاء الله تدخل وتبني حياة وتعرف كيفية التصرف وبناء أسرة، لكن الفكرة في زواج المطلقة كمان علشان تكالي.”

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