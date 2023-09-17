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عدن - ياسمين التهامي - السؤال القوي الآن هل سعر أجدد سيارات برابوس 2023 المعدلة مقبول ؟

جذب انتباه فريق عرب جي تي سعر أجدد سيارات برابوس 2023 ! مرسيدس AMG EQS 53 4Matic+ معدلة كشفت عنها شركة التعديل الشهيرة برابوس ( Brabus ) مؤخراً لتضع لمساتها على سيارة AMG كهربائية بالكامل .

سعر مرسيدس AMG EQS 53 4Matic+ 2023 يبدأ في سوقها الأم ألمانيا من 170,250 دولار أمريكي أي ما يعادل638,437 ريال سعودي ، وفي المقابل يبلغ سعر سيارة EQS 53 معدلة من شركة برابوس التي سنعرفكم عليها اليوم 276,271 دولار أمريكي أي ما يعادل 1,036,016 ريال سعودي بدون احتساب الضرائب .

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يوجد فارق بين سعر السيارة الأساسي وسعر السيارة المعدلة يصل إلى حوالي 100 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 375 ألف ريال سعودي .

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وفرت شركة برابوس بدي كت مصنوع بالتأكيد من كاربون فايبر لـ هيكل سيارة مرسيدس AMG EQS 53 ، وأضافت لها جنوط جديدة أكبر في الحجم ، ونظام تعليق منخفض ، ومقصورة معاد تنجيدها ، على الرغم من أنها لا تنتج قوة أكبر إلا أن برابوس وفرت نطاق أطول للمسافة وتحكماً أكثر حدة .

حصلت سيارة السيدان الكهربائية الفخمة ذات الأداء العالي على شكل أنيق مع عناصر من الكروم الأسود وعدد من إضافات مصنوعة من الـ كاربون فايبر حول هيكل السيارة ، والمتوفرة بلمسات نهائية لامعة أو غير لامعة .

تشتمل مجموعة البدي كت على أجزاء جديدة وتفاصيل تزيد من تميز السيارة وجناح خلفي بارز ومشتت هواء جديد ، ومن المزايا الأخرى الجنوط المطروقة مقاس 22 إنش المسماة Brabus Monoblock M Platinum Edition ، بتصميم من عشرة أذرع وهي رشيقة تحيط بها اطارات بيريللي بي زيرو ( Pirelli P Zero ) ، يتم الجمع بين العجلات الأكبر حجماً مع وحدة تعليق Brabus SportXtra ما يجعل السيارة أقرب إلى الأرض بمقدار 15-20 ملم ويتميز نظام التعليق بإعداد جديد يقال إنه يحسن التحكم دون التضحية بالراحة .

تدعي Brabus أن جميع التعديلات المذكورة أعلاه تجعل EQS أكثر ديناميكية هوائية بنسبة 7.2% ، ما أدى إلى زيادة بنسبة 7% في نطاق المدى الكهربائي بسرعات تتراوح بين 100 كم/س إلى 140 كم/س ، في حين أن هذا يعد تحسنًا ملحوظًا ، إلا أن هناك احتمالية أن يهتم معظم عملاء برابوس بالتصميم الرياضي للمجموعة بدلاً من الكفاءة المحسنة .

لم تعبث برابوس بمجموعة نقل الحركة الكهربائية ، هذا يعني أنها السيارة مزودة بمحركات كهربائية مزدوجة خاصة بـ AMG تنتج 649 حصان ( 658 حصان أوروبي PS ) من القوة وعزم دوران 950 نيوتن متر ، أو ما يصل إلى 751 حصان ( 761 حصان أوروبي PS ) و 1020 نيوتن متر مع حزمة Dynamic Plus الاختيارية . تتسارع السيارة الكهربائية عالية الأداء من 0 إلى 100 كم/س في 3,4 ثانية ، وتصل السرعة القصوى إلى 250 كم/س .

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