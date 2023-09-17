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عدن - ياسمين التهامي - موعد مباراة النصر وبرسبوليس في دوري ابطال اسيا 2023 -2024 والقنوات الناقلة

يحل نادي النصر السعودي ضيفاً ثقيلاً على نادي برسبوليس، في مباراة الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024، ويطمح النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تخطي دور المجموعات والتأهل إلى دور 16 ثم التأهل إلى نهائي البطولة والحصول على اللقب هذا الموسم، واجري نادي النصر مجموعة من الصفقات الكبيرة أبرزها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا، ساديو ماني.

موعد المباراة

ستقام مباراة النصر وبرسبوليس على ملعب آزادي بمدينة طهران، يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 سبتمبر 2023، وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم إذاعة المباراة علي قناة beIN AFC، أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية والتي حصلت علي حقوق بث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط، وأيضاً يمكن مشاهدة المباراة على قناة scc الرياضية السعودية.

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والجدير بالذكر بإن نادي النصر السعودي يشارك في المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا موسم 2023- 2024 بجانب برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، والاستقلال الطاجيكي.

بحمـد الله وصلنا بالنقاط الثلاث إلى الرياض 💛



وسنبدأ مساء الغد استعدادنا للقاء الثلاثاء القادم امام بيرسبوليس الإيراني في طهران ✈️ pic.twitter.com/SfYoeBmLsV — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 16, 2023

التشكيل المتوقع للنصر

قد يعتمد المدير الفني لنادي النصر السعودي على التشكيل التالي:-