شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رونالد كاد أن يسقط مصورا "بالضربة القاضية" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. رونالد كاد أن يسقط مصورا "بالضربة القاضية"
كاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يتسبب في إصابة مصور خلال لقاء فريقه النصر أمام مضيفه الرائد (1-3) الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي.
وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لتسديدة قوية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، من ضربة حرة مباشرة، مرت بجوار القائم، وارتطمت برأس أحد المصورين، كاد أن يسقط على الأرض من شدة قوتها.
اقراء ايضاً :
شاهد.. تسديدة قوية من #رونالدو ترتطم برأس مصور خلال مباراة #النصر_الرائد #السعودية pic.twitter.com/1go6f5E62W— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 16, 2023
وبعد ذلك اختتم رونالدو ثلاثية "العالمي" بحلول الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في بريدة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رونالد كاد أن يسقط مصورا "بالضربة القاضية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.