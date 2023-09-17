"مكافأة نهاية خدمة".. مليشيا الحوثي تطرد أكاديمي بجامعة صنعاء من سكنه الجامعي وتنهب ممتلكاته

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على اقتحام شقة أكاديمي بجامعة صنعاء ونهب ممتلكاته.



وقال عميد كلية الإعلام السابق بجامعة صنعاء، الدكتور أحمد عقبات، إنه تلقى إنذار غير قانوني بالخروج من الشقة الخاصة به في السكن الجامعي من قبل إدارة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.



وأضاف الأكاديمي عقبات في منشور له على موقع فيسبوك "مكافأة غير متوقعة لخدمة حوالي نصف قرن، بدأت بإنذار غير قانوني بالخروج من السكن الجامعي، وانتهت بنهب ممتلكات من الشقة.. ماهكذا تورد الإبل".



وعمدت مليشيا الحوثي خلال السنوات الأخيرة إلى طرد عشرات الأكاديميين بجامعة صنعاء من مساكنهم، بالتزامن مع انقطاع مرتباتهم، الأمر الذي أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، والصحية، والنفسية وتسبب ذلك بوفاة بعضهم بسكتة قلبية مفاجئة، بينما اضطر البعض منهم للعمل في مهن متعبة لسد التزاماتهم الحياتية.