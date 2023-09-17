الحديدة.. وفاة امرأة وأضرار مادية في الممتلكات جراء سيول الأمطار بحيس

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، عن وفاة امرأة وتسجيل أضرار مادية في الممتلكات، جراء سيول الأمطار التي شهدتها مديرية حيس الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.



وقال إعلام السلطة المحلية، إن سيول الأمطار التي شهدتها قريتي (القَطنة ومِسحار برجوش) بعزلة ظمي في مديرية حيس (جنوب الحديدة)، الجمعة، تسببت بوفاة امرأة وخلفت أضرار مادية في الممتلكات.



وأوضح في بيان أن مدير الوحدة التنفيذية بالمحافظة "جمال المشرعي" ومعه مسؤولين محليين بالمديرية قاموا بزيارة إلى القرى المتضررة للوقوف على الوضع الإنساني.



ووجه المشرعي، الدعوة للمنظمات الإنسانية المحلية والدولية لسرعة الاستجابة الطارئة، لتوفير مواد الإيواء والغذاء، مؤكدا على ضرورة تدخل عاجل لبناء مصدات مائية لحماية الأهالي من السيول في ظمي.



وهذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي تشهد فيها عزلة ظمي بمديرية حيس سيول جارفة تسببت بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

