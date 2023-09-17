شكرا لبحثكم عن خبر بدء دورة تدريبية في عدن حول إجراءات التحقيق وتأمين مسرح الجريمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - سبأنت :

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية عملية ونظرية حول إجراءات التحقيق وتأمين مسرح الجريمة والتي نظمتها الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الداخلية بالتعاون مع مشروع تأمين البحر الأحمر التابع للإنتربول.

وتهدف الدورة التي تستمر 5 أيام، إلى تعزيز قدرات وتنمية معارف 22 متدربا ومتدربة من مصلحة خفر السواحل، والبحث الجنائي، والأدلة الجنائية، وهيئة الشؤون البحرية، ومصلحة الجمارك، وهيئة موانئ عدن، وشرطة الميناء والإنتربول، حول إدارة مسرح الجريمة والحفاظ على الأدلة لمحاكمة الجرائم ذات الصلة بالجرائم البحرية.

وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن محمد مساعد الأمير، أهمية الدورة في تعزيز قدرات كوادر وممثلي الجهات الأمنية وأداء مسؤولياتها بالشكل المطلوب وتحقيق النجاحات ، وحث المشاركين على الاستفادة من مضامين الدورة ونقل معارفها إلى أقرانهم والإسهام بالارتقاء بمستوى العمل.