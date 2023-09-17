شكرا لبحثكم عن خبر اللواء الزُبيدي يتوجّه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

غادر اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له، صباح اليوم الأحد، متوجهين إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق أعمالها يوم غدا الإثنين 18 سبتمبر.

ومن المقرر أن يعقد اللواء الزُبيدي، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سلسلة من اللقاءات الهامة مع صنّاع القرار الإقليمي والدولي، في إطار الجهود والمساعي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادنا والمنطقة.