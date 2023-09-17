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عدن - ياسمين التهامي - نبته معجزة تقضي على السرطان تماما وتنمو في الشتاء سعودي يكشف وصفه

إنها نبتة برية تنمو وسط الحشائش في مزارع الوادي الجديد، ولم يتدخل الإنسان في زراعتها.

نبتة بقلة الرجلة من الكنوز الضخمة التي لا يعرفها الكثيرون.ر

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تعتبر البقلة من النباتات "الكيميائية" التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي نهائيًا على الكوليسترول.

يُعرفها البعض أيضًا باسم "الفرفحينا".

إنها نوع من الأعشاب البرية التي تنمو بمفردها في الطبيعة وتحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض.

تُعتبر عشبة الرجلة علاجًا فعالًا للسرطان. تشبه بقلة الرجلة إلى حد كبير نبتة البطيخ في أوراقها الصغيرة والعريضة والسميكة في الوقت ذاته. يُمكن تناولها نيئة أو تخريطها مثل الملوخية والسبانخ، ويُمكن طهيها وتناولها مع العيش.

تكثر البقلة في حقول الوادي الجديد وتنمو بشكل عشوائي في فصل الصيف. إن تناولها يمنع الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان. كما أنها معروفة في الطب الصيني التقليدي ويتم استخدامها لعلاج العديد من الأمراض الخطيرة.