مليشيات الحوثي تعلن مقتل 6 من قياداتها الميدانية بينهم اثنين ينتحلان رتبة عميد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الأحد، مقتل 6 من قياداتها الميدانية الذين ينتحلون رتبا عسكرية من ضمنهم اثنين برتبة عميد.



وأفادت وسائل إعلامية حوثية، بتشييع جثامين ستة من عناصر المليشيا في صنعاء، بعد مقتلهم في جبهات القتال، بينهم "العميد احمد محمد عبدالله محمد غالب المهدي والعميد امين يحيي مبروك احمد حلسان"، دون الإشارة إلى مكان وتاريخ مقتلهم.



بالإضافة إلى "الرائد عادل ناصر صالح سعد احمد الله قشطة والرائد برهان خالد عبده حسین ناجي الهاروني والنقيب مازن علي احمد قاسم المنتصر والملازم أول عبدالعزیز احمد مسفر مرعي الباساني"، وفق ما ذكر إعلام الحوثي.



ويرتفع عدد عناصر مليشيات الحوثي الذين قتلوا منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري إلى 35 عنصرا معظمهم ينتحلون رتبا عسكرية.



وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت خلال الأيام الماضية إحباط محاولات تسلل لمليشيات الحوثي في عدد من جبهات القتال، أبرزها جبهات محافظة تعز، وذلك رغم الهدنة القائمة منذ أبريل/ نيسان 2022م.

