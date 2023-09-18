"لا حوثي بعد اليوم".. شعارات تنتشر مجددًا في شوارع مدينتي صنعاء وإب

المنامة - ياسر ابراهيم - انتشرت مجددا في شوارع صنعاء عبارات "لا حوثي بعد اليوم"، تزامنا مع حملات شعبية واسعة للاحتفال بالذكرى ال61 لثورة 26 سبتمبر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لشعارات جديدة مكتوب عليها "لا حوثي بعد اليوم".

وقال إبراهيم عسقين إن عددا من صور الشعارات المكتوبة على جدران بعض شوارع صنعاء مكتوب عليها تلك الشعارات.

وانتشرت لأول مرة شعارات ارحل يا حوثي في أمانة العاصمة وصنعاء وإب والحديدة والبيضاء وذمار، في مارس من السنة الماضية.

كما تظاهر الآلاف في إب، في الأول من رمضان الماضي، مرددين شعارات ارحل يا حوثي، الحوثي عدو الله في جنازة المكحل الذي أعدمته المليشيا في أحد سجونها في إب. وفي ذات المحافظة تكررت عبارات ارحل يا حوثي، وطمس الشعارات الحوثية تزامنا مع عرض عسكري حوثي في يونيو، وفعالية الصرخة الحوثية قبل أشهر.

وفي ذمار قالت مصادر محلية إن حملات حوثية استهدفت عدة أحياء بالمدينة، وخطفت عددا من المدنيين، بتهم تقطيع صور قتلى المليشيا وطمس شعاراتها.

وقال مصدر محلي في إب لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي مرعوبة تماما من تحركات الموظفين والبرجوازية الصغيرة والاحتجاجات المتفاقمة في عدة محافظات.