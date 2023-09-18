نادي المعلمين: 14 تربويًا في ديوان وزارة التربية بصنعاء أصيبوا بجلطات نتيجة انقطاع مرتباتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية صادرة عن نادي المعلمين اليمنيين في صنعاء، واقعًا مرعبًا يعيشه التربويون والمعلمون، بما فيهم الموظفون في ديوان الوزارة.

وبحسب الإحصائية التي نشرها الشيخ أبوزيد الكميم رئيس نادي المعلمين على حسابه بمنصة إكس، فإن 14 تربويًا يعملون في الديوان العام للوزارة أصيبوا بذبحات صدرية، وجلطات دماغية أدت إلى وفاة عدد منهم.

وأكد الكميم، أن 5 تربويين ماتوا جراء الذبحات والجلطات التي أصابتهم، بينما يعاني 9 آخرون آلام المرض، ومرارة العجز عن العلاج جراء قطع مرتباتهم.

وقال الكميم، إن وزارة التربية الحوثية وصندوق المعلم لم يقدم لهم أي مساعدة على الإطلاق.

ويخوض نادي المعلمين إضرابًا منذ بدء العام الدراسي الجديد، ويشترط أن يتم صرف المرتبات للعودة إلى الدراسة, ويشارك في الإضراب عشرات آلاف المعلمين في مختلف المحافظات بمناطق سيطرة الحوثي.