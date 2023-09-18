أشاد بالوساطة العمانية والسعودية..  - التعاون الخليجي: نأمل أن تسهم مفاوضات الرياض بإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإيجاد حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية.

وقال البديوي في بيان نشره موقع المجلس، إن جولة المحادثات مع الوفد الحوثي، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، هي خطوة من الخطوات المهمة المبذولة من قبل المملكة تجاه تحقيق السلام في اليمن.

وتمنّى لجولة المفاوضات النجاح والخروج بنتائج إيجابية تساعد في وضع حل دائم وشامل للأزمة اليمنية، لتنعم اليمن وشعبها بالاستقرار والأمان والتنمية والازدهار.

وكان وفد حوثي قد وصل الرياض الخميس الماضي، بدعوة من المملكة العربية والسعودية، وسلطنة عمان وفقا لما نشرته وزارة الخارجية السعودية.